Pisa e Parma, una giornata “Special”

Due

squadre,

un

unico

spirito

ed

un

grande

applauso

ad

accompagnarle

sul

terreno

di

gioco.

E’

questa

la

migliore

descrizione

possibile

della

giornata

vissuta

alla

Cetilar

Arena

dalle

squadre

partecipanti

al

campionato

“4

Special”

del

Pisa

Sporting

Club

e

del

Parma

Calcio

1913

Una

giornata

iniziata

molto

presto

con

una

sfida

amichevole

sul

prato

dello

storico

Campo

“Abetone”,

grazie

alla

collaborazione

con

la

ASD

Freccia

Azzurra

che

ha

messo

a

disposizione

strutture

ed

istruttori.

Proseguita

poi

con

un

mini

tour

del

centro

storico

pisano

e

terminata

con

le

emozioni

della

Cetilar

Arena:

l’ingresso

in

campo

di

tre

rappresentanti

assieme

ai

Capitani

delle

due

squadre

e

al

Direttore

di

gara

e

durante

l’intervallo

lo

scambio

delle

maglie

con

il

giro

d’onore

per

raccogliere

l’applauso

di

tutto

il

pubblico.

Emozioni

uniche

che

hanno

accomunato

tutti

e

che

accompagneranno

queste

due

squadre

durante

le

gare

ufficiali

del

campionato.

In

bocca

al

lupo!