Pisa e Parma, una giornata “Special”

Due
squadre,
un
unico
spirito
ed
un
grande
applauso
ad
accompagnarle
sul
terreno
di
gioco.
E’
questa
la
migliore
descrizione
possibile
della
giornata
vissuta
alla
Cetilar
Arena
dalle
squadre
partecipanti
al
campionato
“4
Special”
del
Pisa
Sporting
Club
e
del
Parma
Calcio
1913
Una
giornata
iniziata
molto
presto
con
una
sfida
amichevole
sul
prato
dello
storico
Campo
“Abetone”,
grazie
alla
collaborazione
con
la
ASD
Freccia
Azzurra
che
ha
messo
a
disposizione
strutture
ed
istruttori.
Proseguita
poi
con
un
mini
tour
del
centro
storico
pisano
e
terminata
con
le
emozioni
della
Cetilar
Arena:
l’ingresso
in
campo
di
tre
rappresentanti
assieme
ai
Capitani
delle
due
squadre
e
al
Direttore
di
gara
e
durante
l’intervallo
lo
scambio
delle
maglie
con
il
giro
d’onore
per
raccogliere
l’applauso
di
tutto
il
pubblico.
Emozioni
uniche
che
hanno
accomunato
tutti
e
che
accompagneranno
queste
due
squadre
durante
le
gare
ufficiali
del
campionato.
In
bocca
al
lupo!