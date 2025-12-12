Mister Dionisi: “Sarà una gara difficile, da affrontare con intensità e coraggio dall’inizio alla fine”

Alla vigilia di Juve Stabia-Empoli, in programma domani alle ore 15.00 allo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia, il tecnico azzurro Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa.

“Ci attende una gara difficile, come lo era anche a Chiavari, quando non l’affrontammo nel modo migliore e non l’approcciammo come avremmo dovuto in un campo simile a domani. Ma abbiamo l’esperienza di quella partita. La Juve Stabia ha fatto bene l’anno scorso e si sta confermando, ha intensità e qualità. Nel loro campo hanno reso la vita difficile a tutti, anche a squadre importanti, con tre vittorie e quattro pareggi: è un avversario da rispettare. Ogni gara ha una storia a sé, non basterà quello che abbiamo fatto con il Palermo ma dovremo avere lo stesso approccio ovviamente cambiando il risultato finale”.

“Non deve mancare intensità e coraggio, con il Palermo c’è mancato di crederci fino alla fine e questo non deve accadere. Un episodio può cambiare la partita ma non lo si deve subire, dobbiamo andare avanti. Domani troveremo un ambiente caldo, sarà una gara difficile: servirà essere intensi e coraggiosi dal primo all’ultimo minuto senza andare dietro ad un episodio negativo come è stato nella partita precedente. Non deve cambiare il nostro atteggiamento anche se dovesse cambiare il risultato. Vorrei vedere una squadra che dà continuità, nell’intensità, che ha coraggio nell’andare avanti e giocare con il giusto atteggiamento. Da questo punto di vista posso rimproverare poco ai ragazzi, nella precedente partita negli ultimi quindici minuti non siamo stati quelli che vorremmo essere. Per andare lontano non dovremo trascurare nulla nell’immediato. La Juve Stabia ha numeri importanti in casa, sia nei gol fatti che subiti ed anche nei punti. Nel loro ambiente sono ancora più bravi, i numeri dicono questo”.