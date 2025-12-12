Lecce-Pisa (ore 20.45)

15°
Giornata
Gara.
Lecce-Pisa
Calcio
d’inizio.
Ore
20.45
Stadio.
Via
del
Mare
Arbitro.
Juan
Luca
Sacchi
di
Macerata.
Assistenti.
Cecconi-Giuggioli.
4°
Ufficiale.
Dionisi.
Var.
Maggioni.
Avar.
Pairetto.
Squalificati.
Nzola
Diffidati.
Nessuno
Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!
–
Dazn
–
Sky
Sport
–
Radio
Rai
(88.5
fm)
Sui
nostri
canali
ufficiali
aggiornamenti
live,
immagini
ed
interviste
postgara!
