Le parole di mister Alessio Dionisi alla vigilia di Juve Stabia-Empoli

“Ci attende una gara difficile – ha dichiarato il tecnico azzurro –, come lo era anche a Chiavari, quando non l’affrontammo nel modo migliore e non l’approcciammo come avremmo dovuto in un campo simile a domani. Ma abbiamo l’esperienza di quella partita. La Juve Stabia ha fatto bene l’anno scorso e si sta confermando, ha intensità e qualità. Nel loro campo hanno reso la vita difficile a tutti, anche a squadre importanti, con tre vittorie e quattro pareggi: è un avversario da rispettare. Ogni gara ha una storia a sé, non basterà quello che abbiamo fatto con il Palermo ma dovremo avere lo stesso approccio ovviamente cambiando il risultato finale”.







“Non deve mancare intensità e coraggio – ha proseguito –, con il Palermo c’è mancato di crederci fino alla fine e questo non deve accadere. Un episodio può cambiare la partita ma non lo si deve subire, dobbiamo andare avanti. Domani troveremo un ambiente caldo, sarà una gara difficile: servirà essere intensi e coraggiosi dal primo all’ultimo minuto senza andare dietro ad un episodio negativo come è stato nella partita precedente. Non deve cambiare il nostro atteggiamento anche se dovesse cambiare il risultato. Vorrei vedere una squadra che dà continuità, nell’intensità, che ha coraggio nell’andare avanti e giocare con il giusto atteggiamento. Da questo punto di vista posso rimproverare poco ai ragazzi, nella precedente partita negli ultimi quindici minuti non siamo stati quelli che vorremmo essere. Per andare lontano non dovremo trascurare nulla nell’immediato. La Juve Stabia ha numeri importanti in casa, sia nei gol fatti che subiti ed anche nei punti. Nel loro ambiente sono ancora più bravi, i numeri dicono questo”.







“Se penso al risultato no non sono soddisfatto – ha concluso Dionisi il tecnico azzurro –ma la prestazione con il Palermo si è vista e vorrei sempre vedere quella squadra. Noi vogliamo portare avanti sia la prestazione che il risultato. Domani dovremo essere bravi ad adeguarci alla gara, non saremo sempre noi a fare la partita: i dati della Juve Stabia dicono questo. Loro hanno dei valori che dovremo essere bravi a limitare. Voglio vedere l’atteggiamento e l’approccio di squadra perché l’approccio fa tanto. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni ed ai risultati. Se metteremo questo in ogni gara il nostro sarà un percorso positivo. Sarà una gara da spazi ridotti, ci dovremo far trovare pronti ed a sfruttare l’atteggiamento dei subentranti”.





