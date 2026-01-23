Lega Serie B e UNAR in campo #pernondimenticare

Commemorazione della Giornata della Memoria durante la 21a giornata di campionato, Bedin: riflessione imprescindibile e responsabilità verso le nuove generazioni

Ricordare oggi e sempre. La





Lega Serie B





rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori del rispetto, della consapevolezza e del contrasto a ogni forma di discriminazione in occasione della





Giornata della Memoria





, che si celebra ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Per la ricorrenza, la Lega Serie B ha realizzato un’attività di comunicazione, caratterizzata dall’hashtag





#pernondimenticare





, che accompagnerà la





21a giornata della Serie BKT





, in programma a partire da questa sera. L’attivazione nasce dalla sinergia con l’





Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali





(





UNAR





) per dare nuovamente un segnale forte e visibile, ribadendo l’importanza della memoria come strumento di coscienza e impegno collettivo da trasmettere alle nuove generazioni.

“La Giornata della Memoria rappresenta un momento imprescindibile di riflessione e di responsabilità per tutti – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie B





Paolo Bedin





-. Desidero ringraziare l’





UNAR





e il Direttore





Mattia Peradotto





per la collaborazione e l’attenzione costante su temi che riguardano non solo lo sport, ma la società nel suo complesso. Nello specifico, il calcio può e deve continuare a essere promotore di valori sani e perimetri comportamentali che abbiano come perni fondamentali l’educazione e l’inclusione”.

Una collaborazione consolidata che prosegue nel solco delle attività già realizzate congiuntamente, a partire dall’iniziativa





“Mai più razzismo, vinciamo questa partita!”





promossa nel corso della passata stagione, fino al





Protocollo d’Intesa





siglato per rafforzare l’impegno comune contro il razzismo e le discriminazioni nel mondo dello sport e, in particolare, del calcio.