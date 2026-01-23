Lega Serie B e UNAR in campo #pernondimenticare

Commemorazione della Giornata della Memoria durante la 21a giornata di campionato, Bedin: riflessione imprescindibile e responsabilità verso le nuove generazioni
Ricordare oggi e sempre. La
Lega Serie B
rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori del rispetto, della consapevolezza e del contrasto a ogni forma di discriminazione in occasione della
Giornata della Memoria
, che si celebra ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto.
Per la ricorrenza, la Lega Serie B ha realizzato un’attività di comunicazione, caratterizzata dall’hashtag
#pernondimenticare
, che accompagnerà la
21a giornata della Serie BKT
, in programma a partire da questa sera. L’attivazione nasce dalla sinergia con l’
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
(
UNAR
) per dare nuovamente un segnale forte e visibile, ribadendo l’importanza della memoria come strumento di coscienza e impegno collettivo da trasmettere alle nuove generazioni.
“La Giornata della Memoria rappresenta un momento imprescindibile di riflessione e di responsabilità per tutti – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie B
Paolo Bedin
-. Desidero ringraziare l’
UNAR
e il Direttore
Mattia Peradotto
per la collaborazione e l’attenzione costante su temi che riguardano non solo lo sport, ma la società nel suo complesso. Nello specifico, il calcio può e deve continuare a essere promotore di valori sani e perimetri comportamentali che abbiano come perni fondamentali l’educazione e l’inclusione”.
Una collaborazione consolidata che prosegue nel solco delle attività già realizzate congiuntamente, a partire dall’iniziativa
“Mai più razzismo, vinciamo questa partita!”
promossa nel corso della passata stagione, fino al
Protocollo d’Intesa
siglato per rafforzare l’impegno comune contro il razzismo e le discriminazioni nel mondo dello sport e, in particolare, del calcio.
