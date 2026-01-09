La società US Pianese desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Acquapendente per la grande disponibilità e collaborazione dimostrate negli ultimi giorni.

Le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato Piancastagnaio e l’intera provincia di Siena hanno infatti reso necessario il trasferimento temporaneo delle attività nel Comune viterbese. In particolare, l’Amministrazione comunale ha cortesemente concesso l’utilizzo del Campo sportivo “Boario” nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, consentendo così il regolare svolgimento delle sedute di allenamento previste.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese ringrazia il Comune di Acquapendente per la disponibilità proviene da U.S. Pianese.