Matteo Colombo è tornato a Piancastagnaio: “Qui per aiutare la Pianese, il mio secondo esordio è stato speciale”

Il giocatore classe 2004: “Voglio ritrovarmi, riconfermarmi e dare un contributo concreto alla squadra, magari anche con qualche rete o assist”

È tornato da poco più di una settimana Matteo Colombo, rinforzo invernale delle zebrette, ma ha comunque già avuto il tempo di riassaggiare il prato del Comunale di Piancastagnaio. Il centrocampista classe 2004, infatti, dopo aver firmato un contratto fino al 2028 con il club amiatino, è stato subito utilizzato, a gara in corso, da mister Birindelli in Pianese-Torres.

“Dopo sei mesi in cui non ho giocato molto, tornare a Piancastagnaio mi ha fatto davvero piacere – ha detto il centrocampista –. Ritrovare alcuni compagni della scorsa stagione mi ha fatto bene. Posso dire che il mio obiettivo è chiaro: voglio dare il massimo e provare ad aiutare la squadra in questo finale di stagione”.

“Il primo impatto con il nuovo staff e il nuovo allenatore è stato positivo – ha aggiunto – e anche tornare in campo contro la Torres è stata una bellissima emozione. L’adrenalina della gara mi mancava e riassaporare quelle sensazioni è stato importante. Il ritorno in bianconero rappresenta anche un’occasione di rilancio personale, dopo mesi complicati. Voglio ritrovarmi, riconfermarmi e dare un contributo concreto alla squadra, magari anche con qualche rete o assist”.

“La trasferta di San Benedetto del Tronto si preannuncia complicata – ha concluso Colombo –. La squadra si sta allenando con grande intensità durante la settimana e sa di dover affrontare un avversario ostico, sostenuto da una tifoseria calda. Servirà lottare su ogni pallone fino all’ultimo minuto, ma la Pianese si sente pronta alla battaglia”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

