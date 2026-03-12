Posted on 12 Marzo 2026 by Redazione Disciplinare 2ª giornata gruppo B Giocatori, squalificati per due gare: Kelmend Gjonbalaj (Westchester United) Giocatori, squalificati per una gara: Tommaso Michelotti (Spezia) Aleksa Bastic (Stella Rossa) Giulio Rovetini (Siena) Usman Abdullahi (Ojodu City) Fougnigue Coulibaly (Academy Potey Keahson) L’articolo Disciplinare 2ª giornata gruppo B proviene da Viareggio Cup. Condividi: Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Tutto il Calcio