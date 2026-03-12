FASE A GIRONI
VENERDÌ 13 MARZO 2026
Girone 1
GENOA-AS POLICE FOOTBALL (Fousfos di Albenga)
Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 15)
MAVLON-VLLAZNIA (Righetti di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15)
Girone 2
FIORENTINA-ONE TOUCH (Forni di Valdarno)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15)
VIS PESARO-VIAREGGIO (Incontrera di Livorno)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15)
Girone 3
SASSUOLO-LUCCHESE (Ferri di Bologna)
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 15)
SIGNA-UYSS NEW YORK (Sansossio di Pontedera)
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
L’articolo Gli arbitri della 3ª giornata proviene da Viareggio Cup.