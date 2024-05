Supercoppa di Serie C 2023/2024, vince il Cesena

È il Cesena la squadra vincitrice della Supercoppa di Serie C 2023/2024.

Dopo il successo nella prima partita del girone a tre contro il Mantova, il Cesena, davanti al proprio pubblico, pareggia 2-2 contro la Juve Stabia e conquista il trofeo.

Partita spettacolare e ricca di emozioni al “Manuzzi”: prima frazione di gara a tinte gialloblù, con i campani che al 20esimo minuto passano in vantaggio con la rete di Mosti, trovando subito dopo anche il raddoppio grazie ad un bel tiro al volo di Adorante; nella ripresa è Kargbo a cambiare le sorti del match in favore dei romagnoli mettendo, prima, a segno un gran gol e, poi, servendo l’assist per la rete del definitivo 2-2 di Ogunseye.

Al termine della partita cerimonia di premiazione con il presidente Marani che ha consegnato la Supercoppa di Serie C nelle mani del capitano dei bianconeri, dando il via ai festeggiamenti.

Il tabellino

Cesena – Juve Stabia 2 – 2 (0-2 p.t.)

20’ Mosti (J), 27’ Adorante (J), 61’ Kargbo (C), 65’ Ogunseye (C)

La classifica finale

Cesena 4 pt, Mantova 3 pt, Juve Stabia 1 pt.