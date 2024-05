Andata delle semifinali Playoff in archivio: la Carrarese vince 1-0 contro il Benevento allo “Stadio dei Marmi”, mentre è pareggio a reti inviolate tra Avellino e LR Vicenza.

Tutto si deciderà, dunque, nelle gare di domenica 2 giugno, al termine delle quali avremo le due squadre finaliste dei Playoff di Serie C NOW che si contenderanno un posto in Serie B.

I risultati

Avellino – LR Vicenza 0-0

Carrarese – Benevento 1-0

61’ Finotto (C)