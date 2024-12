Assemblea, unanimità della Lega Pro per il bilancio di esercizio

Si è tenuta oggi l’Assemblea ordinaria di Lega Pro, nel corso della quale i club associati hanno approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024 e il preventivo economico della stagione sportiva 2024-25.

Durante l’Assemblea, aperta da un intervento del presidente Matteo Marani, è stata ribadita la volontà di puntare al contenimento dei costi tramite una politica che miri allo sviluppo dei giovani calciatori, come voluto dalla Riforma Zola, per la quale la Lega Pro ha ricevuto i complimenti da parte del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e del presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Nominati, infine, i componenti del Comitato Etico della Lega Pro. Confermato presidente il Prefetto Francesco Cirillo, coadiuvato dal Prefetto Elisabetta Belgiorno, in qualità di vicepresidente, dal Generale Luigi Curatoli, dai Prefetti Salvatore Festa e Vincenzo Panico e dai dottori Antonio Vecchione e Antonino Viti.