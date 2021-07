Presentato l’organigramma della Lucchese Femminile: il tecnico sarà Nazzareno Tarantino

La Lucchese Femminile raccoglie il testimone del Filecchio Women e si appresta ad affrontare un campionato di serie C femminile che si annuncia molto combattivo, con una struttura giovane, dinamica e ambiziosa.

Vengono oggi ufficializzati e presentati i responsabili del progetto, che andranno a comporre il quadro dirigenziale rossonero.

Oggi andiamo ad incontrare i principali fautori di questa svolta epocale che si è prefissata l’obiettivo di sviluppare una start up giovane e dinamica, che faccia parlare di sé nel calcio femminile nazionale.

Elena Lucchesi, mente e motore dell’ex Filecchio si descrive così:”Mi sono appassionata al calcio per amore di mia figlia fino ad essere una delle menti fondatrici del Filecchio Women, rivestendo, all’interno di questa società la carica di vice presidentessa. Con entusiasmo ho intrapreso questo nuovo progetto come presidente della “Lucchese Femminile” ritenendolo una buona opportunità per lo sviluppo del calcio femminile nella nostra provincia”.

La vice presidentessa della Lucchese Femminile è Manola Maggianetti, campionessa negli anni passati di calcio femminile, fonte inesauribile d’esperienza e quindi un asset importante da cui tutta la squadra attinge esperienza e valori indissolubili, fulgido esempio di sportiva con attaccamento ai colori sociali ma soprattutto allo sport. Anche lei fa parte della compagine societaria ex Filecchio fin dal 2017, ed è proveniente da una positiva esperienza come Direttrice Sportiva del Ghiviborgo femminile.

L’incarico di Direttore Generale sarà ricoperto da Giacomo Rossi, da 20 anni nel calcio femminile, ha ricoperto vari incarichi dirigenziali anche in Serie A in squadre come Siena, Arezzo e Florentia San Gimignano. Cinque anni in FIGC come delegato di Siena per il calcio femminile e responsabile per il Comitato Regionale delle rappresentative U23 e U15.

Il Team Manager della prima squadra sarà invece Alessandro Mobono, nel calcio femmile da oltre 20 anni come allenatore e dirigente sportivo, ultima esprienza nella Florentia San Gimignano.

Ufficiale anche il tecnico della prima squadra, Nazzareno Tarantino, ex calciatore professionista, da sempre legato ai colori rossoneri.

Segretaria della Lucchese femminile è Lara Erika Marchetti, vero fulcro determinante per far girare tutto il sistema burocratico e non, su solide basi.

Infine il tesoriere Cinzia Maddaleni, sportiva per natura, navigatrice di rally affermata, entra a far parte della dirigenza Filecchiese nel 2018. Sempre vicina e attenta ai bisogni delle ragazze, tanto sensibile e molto disponibile, dal cuore d’oro.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i primi acquisti in casa rossonera, in vista della stagione 2021/22.