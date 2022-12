Lucchese Reggiana 0 – 1

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini (1’ st D’Alena), Maddaloni, Benassai, Alagna (35’ st Merletti); Mastalli (35’ st Romero), Franco, Visconti; Rizzo Pinna, Ravasio (26’ st Semprini), Bruzzaniti. (A disp.: Galletti, Labozzetta, Ferrim Bachini, D’Ancona, Catania, Camaiani, Pirola). All. Maraia.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani (1’ st Laezza), Rozzio, Cauz; Libutti, Nardi (40’ st Guglielmotti), Rossi, Kabashi (21’ st Muroni), Guiebre; Rosafio, Pellegrini (40’ st Laninni). (A disp.: Voltolini, Cigarini, D’Angelo, Orsi, Hristov, Sciaudone, Turk). All. Diana.

Arbitro: Monaldi di Macerata, assistenti Votta di Moliterno e Bianchini di Perugia.

Rete: 30’ st Varela.

Note: angoli 4-5; espulsi al 37’ Varela per gioco pericoloso, al 44’ st Benassai per doppia ammonizione e al 47’ st Laiezza per gioco pricoloso e Diana per proteste; ammoniti Quirini, Mastalli, Rozzio e Nardi; recupero 0’ pt e 4’ st; spettatori 927.

The post Lucchese- Reggiana 0-1 il tabellino first appeared on Lucchese 1905.