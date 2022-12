La Reggiana passa al Porta Elisa

La Reggiana ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta contro la Lucchese, vincendo per 1-0 allo stadio “Porta Elisa”. La partita è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco.

La Lucchese, schierata con il modulo 4-3-3, ha cercato di creare pericoli per la porta difesa da Venturi, sfruttando le giocate di Rizzo Pinna, Ravasio e Bruzzaniti. Tuttavia, la Reggiana, schierata con il modulo 3-5-2, ha saputo tenere a bada gli attacchi avversari, grazie alla prestazione solida della difesa composta da Luciani, Rozzio e Cauz.

Nel secondo tempo, la Reggiana è riuscita a sbloccare il risultato, con il gol segnato da Varela al 30′. La Lucchese ha cercato di reagire, ma non è riuscita a creare veri pericoli per la porta avversaria.

La partita è stata anche segnata da diverse espulsioni: Varela è stato espulso al 37′ per gioco pericoloso, mentre Benassai e Laiezza sono stati espulsi nel secondo tempo, al 44′ e al 47′, per doppia ammonizione. Anche l’allenatore della Reggiana, Diana, è stato espulso per proteste.

In conclusione, la vittoria della Reggiana contro la Lucchese è stata il risultato di una prestazione solida e compatta, che ha permesso alla squadra di conquistare tre punti importanti in classifica. La Reggiana continua così a lottare per raggiungere l’obiettivo di una stagione sempre più tranquilla.



Lucchese Reggiana 0 – 1