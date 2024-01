La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Nicolò Fazzi.



Il giocatore, classe 95’, ha vestito, tra le altre, le maglie di Perugia, Entella, Crotone, Cesena e Padova, vantando circa 100 presenze in Serie B e altrettante in Serie C.

Il calciatore, che vestirà la maglia numero 20, sarà legato ai colori rossoneri fino al termine di questa stagione.