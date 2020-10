Serie B, risultati 2a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Delle tre capolista dopo i risultati della prima giornata soltanto il Cittadella potrebbe trovarsi a punteggio pieno alla sosta per gli impegni della Nazionale in UEFA Nations League.

Perché nel big dello stadio Castellani finisce senza gol fra Empoli e Monza. Per i brianzoli si tratta del secondo pareggio ad occhiali di questo campionato dopo quello all’esordio contro la Spal. Per i toscani brusca frenata dopo il successo a Frosinone di una settimana fa.

L’ultimo battistrada, il Venezia, non fa punti invece al Penzo proprio contro i ciociari. Per i gialloblù un 2-0 siglato Novakovich e Szyminski.

Vince il Lecce ad Ascoli grazie a due reti nella ripresa di Mancosu ed Henderson. Successo esterno anche per la Salernitana che passa a Verona, sul campo del Chievo, nonostante lo svantaggio iniziale subito da Mogos. A ribaltare il match e consegnare i tre punti ai campani sono stati Tutino e Djuric.

Successi anche per la Reggina, 3-1 sul Pescara, e la Reggiana,…





