Serie B, risultati 17a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Balza in vetta in solitaria l’Empoli di mister Dionisi. A Cosenza finisce 2-0 per i toscani con le reti di Olivieri, allo scadere del primo tempo, Mancuso sul finire della ripresa. Mentre all’Arechi la Salernitana subisce un KO dal Pordenone, uno 0-2 con Barison e Diaw a segno nell’ultimo spezzone del match.

Pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0, in Lecce-Monza.

Continua il magic moment della Virtus Entella che supera il Cittadella col minimo risultato necessario, l’1-0. Conferma la tradizione che non vuole segni X negli scontri diretti fra biancocelesti e granata in cadetteria.

Dopo due sconfitta di fila torna al successo la Spal, mattatore Paloschi che trova la rete per il definitivo 2-1 in casa del Frosinone a tre minuti dal novantesimo di gioco (di Kastanos e Salvatore Esposito gli altri centri del match).

Un Pisa al sesto risultato utile di fila rallenta il Venezia sul campo del Penzo: 1-1, Marconi per i nerazzurri e Svoboda per gli arancioneroverdi.

