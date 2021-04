Tutti i risultati dei Napoli-Inter di campionato

La sfida in campionato Napoli-Inter, 74 precedenti in Serie A, ha prodotto fino a oggi 19 tipi di punteggio differenti.I più ricorrenti?Su tutti l’1-0 comparso per 13 volte, la più recente nella stagione 2011/2012 quando la rete della vittoria fu siglata da Lavezzi. Quindi, in seconda piazza, ecco il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, con 10 presenze. Sul gradino più basso del podio c’è il 2-1 con 8 comparsate, l’ultima in ordine di tempo nel 2015/2016 quando a griffare la sfida fra azzurri e nerazzurri furono Higuain (doppietta) e Ljajic.In 11 dei 19 punteggi rintracciati sono andate a segno entrambe le squadre in campo.Per 4 soltanto l’Inter.Per 3 il Napoli.Mentre in 1 tipo di punteggio sono rimasti a digiuno entrambi i club.Ecco l’elenco di tutti i risultati di Napoli-Inter in Serie A dal 1929/1930 in poi:

1-0, 13 volte

0-0, 10 volte

2-1, 8 volte

1-1, 7 volte

3-1,…