I precedenti Svizzera vs Turchia

Hanno bisogno di vincere entrambe per poter sperare di passare agli ottavi di finale di Euro 202N0. E chi metterà le mani sull’intera posta in palio… potrebbe farlo col punteggio di 2-1.

Svizzera e Turchia sono state avversarie in un europeo di calcio, fra fasi di qualificazioni e finali, per ben 5 volte. Una storia di faccia a faccia cominciata nel 1974 e arrivata al 2008. I turchi sono in vantaggio per numero di vittorie, 3-1, e gol marcati, 8-6. Ma il dato colpisce è un altro: a parte l’1-1 in Svizzera-Turchia del 1975, tutti gli altri match sono terminati con una compagine vittoriosa per 2-1.

A Euro 2008 erano entrambe nel girone A e alla seconda giornata al Saint Jakob-Park di Basilea terminò col successo degli ospiti, ovviamente per 2-1: 32’ Yakin, 57’ Semih Sentürk, 90’ Arda Turan.

La squadra di Şenol Güneş è ancora ferma a zero punti. Dopo il KO nella gara inaugurale di Euro 2020 contro l'Italia,…





