FUTSAL SUMMER FESTIVAL 2021, nato dalla collaborazione tra Basilicata e Toscana

Arriva la notizia della conferma della bellissima iniziativa di Calcio a 5 nata dalla collaborazione tra importanti società della Basilicata e della Toscana.

Un grande evento sportivo che proporrà in questa seconda edizione un quadrangolare l’11 settembre nel fantastico Palaercole di Policoro.

Animeranno l’evento la società di Serie A2 Orsa Bernalda Futsal, grande protagonista nella passata stagione, il Futsal Senise, militante nel campionato di serie B, l’Academy Nova Siri, che da tempo dalla C1 pianifica per il grande salto nel nazionale e infine “special guest” da Firenze, anch’essa partecipante al campionato di serie C1, la Midland Global Sport.

L’idea di Luca Marè (presidente della Midland GS) e la prontezza e grande abilità di Giuseppe Stabile, giocatore dell’Academy Nova Siri (nonché ex allenatore a Firenze delle giovanili della Midland GS) e adesso anche Assessore allo Sport del Comune di Nova Siri, hanno dato vita e continuità a questo evento che nella prima edizione ha attirato un grande interesse mediatico e promette sviluppi in terra Lucana e non solo…

Davvero un bello “spot” per il futsal, in attesa dei campionati federali che per effetto del Covid quest’anno partiranno con un mese di ritardo.

“Un evento che ci consente di valorizzare uno degli sport più importanti del panorama sportivo Lucano, una collaborazione tra Nova Siri, Policoro e Firenze che ci permetterà di creare un gemellaggio e unione verso la valorizzazione del Futsal” – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Nova Siri, Dott. Giuseppe Stabile.