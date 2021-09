Serie B, risultati 2a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

C’è il favorito Brescia ma anche gli outsider Ascoli, Cittadella e Pisa.

Dopo i risultati della 2a giornata di Serie B 2021-2022 un quartetto di squadre guida la classifica.

Alle loro spalle altri quattro club distanti due punti: Frosinone, Monza, Parma e Reggina.

Di seguito tutti i risultati della 2a giornata della Serie B 2021/2022, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma dopo la sosta per Qatar 2022.



I risultati della 2a giornata della Serie B 2021/2022

Brescia-Cosenza 5-1

Cittadella-Crotone 4-2

Lecce-Como 1-1

Monza-Cremonese 1-0

Parma-Benevento 1-0

Perugia-Ascoli 2-3

Pisa-Alessandria 2-0

Reggina-Ternana 3-2

Spal-Pordenone 5-0

Vicenza-Frosinone 0-2



Le prime posizioni della classifica di Serie B 2020/2021

Ascoli 6 punti

Brescia 6

Cittadella 6

Pisa 6

Frosinone 4

Monza 4

Parma 4

Reggina 4



Per la classifica completa clicca qui



Il prossimo turno della Serie B, 3a giornata, in programma…





