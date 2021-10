L’U.S Città di Pontedera sbarca su Twich e ufficializza la sua squadra di E-Sports.

Per chi non fosse informato sull’argomento gli E-Sports sono competizioni disputate online tramite i videogiochi, nel caso del Pontedera, sul celebre gioco di calcio “Fifa” . Il prefisso “e” sta per “electronic” e sottolinea il carattere digitale di questo nuovo fenomeno. Gli E-Sports sono diventati un vero e proprio fenomeno mondiale e coinvolgono videogiocatori professionisti, semiprofessionisti o amatoriali che si affrontano, come individui o come parte di una squadra.

La società Granata collaborerà con un gruppo di gamer per disputare i tornei organizzati dalla Lega Pro e partecipare a tornei nazionali con i campionati FVPA Italia e VPL Italia con il nome di “Pontedera E-Sports”.

A nome del gruppo di gamer ha parlato Salvatore De Maria, il presidente del club virtuale: “Quando le console e i giochi hanno permesso nel 2012 di disputare questo tipo di competizioni ho subito creato il mio club e con il passare del tempo ci siamo allargati e diventati sempre più professionali. Il mio sogno nel cassetto era quello di poter collaborare con una società sportiva professionistica per poter disputare le competizioni con il loro nome e finalmente questa occasione si è presentata con il Pontedera”.

“Siamo un totale di 17 ragazzi provenienti da tutta Italia e giochiamo le partite 11 contro 11, ogni ragazzo del club ha un ruolo definito e ci sono i cambi, proprio come in una squadra reale. Quest’anno disputeremo il campionato FVPA Italia di Serie A dopo che lo scorso ci siamo classificati quarti nel campionato di Serie B, mentre nel campionato VPL Italia disputeremo la Serie B dopo essere arrivati quarti in Serie C lo scorso anno”.

Per seguire le partite in diretta basterà seguire il canale Twich ufficiale del Pontedera E-Sports che si chiama: “PontederaCalcioeSports”.

I gamer:

Portieri:

Ferdinando Coppola

Difensori:

Mattia Carlone

Samuele Ciappi

Tommaso Di Grazia

Vittorio Fisco

Christian Spagnuolo

Valentino Riziero

Centrocampisti:

Emanuele Corcione

Sasi Gabsi

Antonio Nocerino

Marco Pisacani

Alessandro Rizzo

Attaccanti:

Mattia De Maria

Salvatore De Maria

Giovanni Fisco

Ciro Spagnuolo

L’articolo L’U.S Città di Pontedera sbarca su Twich e ufficializza la sua squadra di E-Sports. proviene da U.S. Citta di Pontedera.