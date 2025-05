Azzurri subito al lavoro questa mattina al Sussidiario dopo la sfida di ieri contro la Lazio.

La formazione di mister D’Aversa tornerà in campo domani, martedì 6 maggio, alle ore 11.00 in vista della sfida di sabato contro il Parma in programma sabato 10 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena.