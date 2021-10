Serie A, risultati 10a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Al Milan basta un gol di Giroud al 14’ del primo tempo per avere ragione di un Torino organizzato ma che dal Meazza esce senza punti.

Così se il Napoli vuole riprendersi la vetta della classifica di Serie A, seppur in compagnia, sarà costretto a vincere nel posticipo di domani sera contro il Bologna.

Negli altri anticipi del martedì finisce 1-1 il derby Spezia-Genoa con i rossoblù che vanno in svantaggio per un’autorete di Sirigu e poi pareggiano con Criscito su rigore (il difensore è il primo giocatori a segnare in 3 differenti derby fra Grifone e Aquilotti). La Salernitana, invece, si prepara al meglio per il derby contro il Napola che l’aspetterà nella prossima giornata. Perché a Venezia va in svantaggio ma ribalta il risultato, 2-1, trascinata da un super Ribery.

Tonfo della Juventus in casa contro il Sassuolo. E’ il secondo KO allo Stadium in questo campionato dopo quello rimediato dall’Empoli. Aveva…





Continua a leggere su footstats.it