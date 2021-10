Serie B, risultati 9a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Continua la frenata del Pisa dopo aver ottenuto sei vittorie nelle prime sette giornate del torneo.

Stavolta però deve rammaricarsi soltanto con sé stesso. Perché una partita fino al 97’ sull’1-0 gli sfugge di mano per una leggerezza del proprio portiere. Così Folorunsho fa 1-1 e rende imprevedibile, almeno nel risultato, il più classico dei testa-coda col Pordenone.

Ringrazia il Brescia che grazie all’1-0 nel derby con la Cremonese non solo torna alla vittoria, ma si porta a soli tre punti di distanza dai toscani.

Affollato il gradino più basso del podio: scritto del KO dei grigiorossi, il Benevento trascinato da un super Lapadula, gol più 2 assist, fa 3-0 col Cosenza, la Reggina batte il Parma per 2-1, mentre il Lecce in casa e col Perugia non va oltre a 0-0.

Tutti e quattro questi club sono a 16 punti.

Prosegue la tradizione positiva del Frosinone con l’Ascoli e allo Stirpe i giallazzurri si impongono per 2-1 (primo…





