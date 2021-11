Serie A, risultati 12a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Altra vittima illustre per il Cholito Simeone. Dopo aver marcato nei match casalinghi contro la Lazio, poker, e la Juventus, doppietta, l’attaccante di Tudor ha fatto centro anche al Maradona contro il Napoli. Il suo gol stavolta non ha però portato alla vittoria il Verona, che comunque torna a casa con un punto. L’1-1 è frutto anche della rete di Di Lorenzo per i padroni di casa.

Non ne approfitta l’altra capolista, il Milan, che nel derby casalingo con l’Inter non va oltre l’1-1: succede tutto nel primo tempo, rigore di Calhanoglu e autorete di De Vrij.

L’Atalanta di Gasperini (200a vittoria in Serie A per il mister) sbanca Cagliari: 1-2. Un successo che porta i nerazzurri al quarto posto in solitaria.

Lazio quinta, grazie al 3-0, sulla Salernitana.

Pesante KO della Roma a Venezia. Avanti per 2-1 all’intervallo, i giallorossi sono prima raggiunti sul 2-2 dal rigore di Aramu, quindi Okereke firma il sorpasso degli arancioneroverdi.

