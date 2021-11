Serie B, risultati 12a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

In attesa del posticipo del Tombolato, Cittadella-Pisa, il Brescia conquista la vetta della classifica di Serie B.

Alle Rondinelle è sufficiente superare per 1-0, Moreo, il Pordenone. Una partita che s’è sbloccata soltanto al 78’.

Raggiunge i toscani la Reggina che ha la meglio sul Cosenza. A decidere le sorti del derby è Montalto al minuto 55.

In quarta piazza ecco il Frosinone che fa suo il big match di Benevento: 4-1 con Lulic protagonista, doppietta, e reti di Charpentier (al terzo centro nelle ultime tre giornate) e Cicerelli. Di Di Serio il gol bandiera dei giallorossi.

Sorprende il Como che col 4-1 sul Perugia, il poker di reti nei primi 29 minuti di gioco, balza in piena zona play-off. Pensare che dopo sei giornate aveva soltanto tre punti.

Finisce in pareggio Cremonese-Spal, 1-1.

L’Ascoli ha la meglio sul Vicenza, 2-1, mentre la Ternana conquista Alessandria, 2-0, grazie alla doppietta di Donnarumma.

