Tutti i premiati della Briglia d’Oro 202

Mancano pochi giorni ormai allo svolgimento della manifestazione calcistica senese “Briglia d’Oro 2022”, promossa dall’AIAC, Associazione Allenatori Calcio Sezione di Siena, che si terrà venerdì 24 giugno a Siena, a partire dalle ore 18, presso la location Le Volte di Vico Bello (Viale R. Bianchi Bandinelli, 14). Il massimo riconoscimento della serata andrà all’allenatore croato Igor Tudor, che sarà premiato per l’ottimo campionato portato avanti con l’Hellas Verona con una squadra giovane e per il bel gioco mostrato.

Lunga è la lista degli associati AIAC di Siena che hanno vinto i rispettivi campionati e che saranno premiati per la XXIX edizione del Premio calcistico senese, una tradizione ormai nel panorama calcistico locale e nazionale. Si comincia, dunque, con la serie A con la consegna della Briglia d’Oro a mister Igor Tudor, vincitore Briglia D’oro 2022 – Hellas Verona FC. Come vincitore del campionato di serie C, sarà premiato Michele Mignani – società SSC Bari. Si prosegue con: Juri Pezzatini, vincitore campionato Promozione – società ASD Mazzola Valdarbia; Giacomo Ciacci, vincitore campionato Prima Categoria – società ASD Torrenieri; Maurizio Borghi, vincitore campionato Seconda Categoria – società SPD Casalese; Vincenzo Di Guida, vincitore girone campionato regionale Allievi – società ASD Mazzola Valdarbia; Davide Del Toro, vincitore campionato provinciale Giovanissimi – società ASD Asta Taverne. Nel corso della serata saranno, inoltre, premiati con Premi Speciali: la società ASD Mazzola Valdarbia, per la storica promozione in Eccellenza; la società ASD Torrenieri per la storica promozione in Promozione; la società G.S. Petroio per la storica promozione in Seconda Categoria; la società SPD Casalese per il Doblete: Vincente Campionato e Coppa; la società Florentia S. Gimignano SSD per il Doblete: Vincente Campionato e Coppa. Nell’ambito della manifestazione saranno, infine, consegnati i seguenti premi: a Romano Pasquini andrà il Premio Gozzini alla Carriera; a Marco Ciacci (Radio Siena TV) andrà il Microfono d’Oro per l’impegno per la divulgazione del calcio dilettantistico senese; il Ballon d’Oro andrà a Giovanni Bandini (società ASD Mazzola Valdarbia); la Scarpa d’Oro sarà, infine, consegnata al capocannoniere di tutti i campionati dilettantistici senesi.