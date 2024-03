Due volte Retegui, l’Italia vince con il Venezuela

La Nazionale Italiana ha inaugurato le amichevoli in terra americana con una vittoria 2-1 sul Venezuela, giocata nella casa dell’Inter Miami di Lionel Messi e con Jannik Sinner tra gli spettatori d’eccezione sugli spalti del ‘Chase Stadium’ di Fort Lauderdale. Mateo Retegui è stato il protagonista indiscusso della partita, siglando una doppietta che lo pone come forte candidato per il ruolo di centravanti agli EURO 2024.

La sfida è stata caratterizzata da una prima fase in cui il tecnico Luciano Spalletti ha sperimentato una difesa a tre, offrendo un calcio moderno che favorisce la libertà di movimento dei giocatori. Nonostante gli errori da entrambe le parti, gli Azzurri hanno mostrato intensità e determinazione. Donnarumma è stato protagonista, parando un rigore a Rondon, mentre Retegui ha deciso il match nel finale, dopo che l’Italia era tornata al consueto 4-3-3.

La partita si è aperta con il Venezuela che ha avuto l’opportunità di sbloccare il risultato su rigore, ma Donnarumma ha parato il tiro di Rondon. Successivamente, Retegui ha messo a segno il primo gol per l’Italia, approfittando di un errore difensivo avversario. Tuttavia, l’azione è stata ripetuta dall’altra parte e il Venezuela ha pareggiato il punteggio.

Nella ripresa, l’Italia ha subito alcune fasi confuse, ma è riuscita a mantenere il vantaggio grazie alle parate decisive di Donnarumma. Con un assist di Jorginho, Retegui ha segnato il gol decisivo all’80º minuto, confermando le sue ottime prestazioni. La partita si è conclusa con l’ingresso di Raspadori, che ha dimostrato di essere un’alternativa valida.

La Nazionale ora si prepara per il prossimo test contro l’Ecuador alla Red Bull Arena di New York, continuando così la preparazione in vista degli EURO 2024, con l’obiettivo di sperimentare nuove soluzioni tattiche e consolidare il gruppo in vista del torneo in Germania.