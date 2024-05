A quale Amunra slot giocare

Per i nuovi arrivati può essere difficile comprendere l’enorme gamma di giochi d’azzardo. Ogni Amunra slot disponibile è interessante a modo suo, ma dal catalogo https://amunralogin.it è possibile evidenziare i giochi di punta.

Jingle Balls

La slot Jingle Balls è stata pubblicata nel dicembre del 2023. La vincita massima è di x12.500. La slot machine è dedicata al tema del Natale, ma in una lettura ironica. Babbo Natale e gli altri personaggi non possono essere definiti modelli di alta moralità.

Lo Studio Nolimit City ha implementato nella Amunra slot un layout di griglia non standard – 3-3-4-4-4-5-5-5. Gli ultimi due rulli sono bloccati e si aprono quando cadono gli scatter. Il numero di combinazioni vincenti dipende dalla disposizione attuale del campo di gioco. Il provider ha aggiunto anche delle opzioni bonus:

– xSplit. Divide le celle in due. Se attivato ripetutamente sul segno, aumenta il suo moltiplicatore.

– xVie. Divide la posizione in 2-3 icone identiche.

– xNudge. Quando un simbolo wild impilato cade ma non è completamente visibile sul campo, si attiva la funzione Nudge. Questo aumenta anche il coefficiente del jolly.

Un minimo di 3 scatter che cadono attiva gli Spirit Spins. Dal numero di simboli scatter dipende la probabilità di attivare un giro supplementare. Per prima cosa, si apre una finestra con la scelta del numero di giri e del coefficiente dei simboli premium. Quando un simbolo ad alta remunerazione partecipa a una combinazione vincente, il moltiplicatore aumenta.

Viking Runecraft 100

La slot Viking Runecraft 100 è apparsa nei casinò online nel dicembre 2023. La macchina è dedicata alla mitologia scandinava. Gli dei Thor, Heimdall e Freya proteggono Asgard dalle forze del male che hanno invaso la loro patria alla ricerca della pietra runica.

Le vincite vengono assegnate per blocchi di 3 o più simboli identici che si toccano in verticale o in orizzontale. Una combinazione vincente fa scattare la vincita. I simboli vengono rimossi dal campo, lasciando il simbolo jolly. Le altre figure cadono, non ne compaiono di nuove. Se il simbolo jolly forma una combinazione pagante, cresce un moltiplicatore aggiuntivo.

Lo sviluppatore Play’n GO ha aggiunto alla Amunra slot l’opzione God Power. Si attiva in modo casuale durante un giro non riuscito e attiva uno dei tre modificatori del gioco principale:

– Tuono – una serie di icone si trasforma in altri segni corrispondenti, aumentando le possibilità di vincita dell’utente.

– Magia – uno o due jolly appaiono sul campo.

– Visione – due tipi di simboli vengono rimossi per attivare la goccia.

A sinistra dei rulli c’è un contatore con tre sezioni. Si riempie di combinazioni vincenti che coinvolgono un jolly o immagini di divinità. Quando il contatore raggiunge il limite, viene avviato un round di giri gratuiti. L’utente può scegliere uno dei modificatori. Questi ultimi si attivano a ogni giro non riuscito. Durante il gioco bonus, il moltiplicatore delle vincite sale a x100 e l’eliminazione dell’intera griglia dà un ulteriore x50.

Totem de Oro

La slot machine Totem de Oro è apparsa nei casinò online nel gennaio 2024. È dedicata alla cultura delle antiche civiltà. I tamburi sono incorniciati da colonne di pietra e sullo sfondo di una giungla verde.

Le denominazioni delle carte fungono da simboli a bassa remunerazione. Le immagini di animali e uomini delle tribù formano combinazioni di maggior valore. I pagamenti vengono effettuati su linee fisse.

La Amunra slot ha un paio di funzioni bonus:

– Espansione del simbolo wild e attivazione dell’opzione di raccolta. I simboli wild e così via spesso cadono in pile, ma quando un simbolo speciale appare sul campo insieme alle monete e occupa il rullo centrale, si espande a tutto il rullo. Allo stesso tempo, il simbolo wild raccoglie il valore delle monete e lo moltiplica per la puntata.

– Giri gratis con un simbolo jolly “vagante”. I giri gratis vengono attivati da tre scatter. L’utente ha la garanzia di ottenere un wild esteso: appare sull’ultimo rullo e inizia a muoversi verso l’inizio del campo. Anche altri simboli speciali si ingrandiscono e si spostano tra i rulli.

L’Impero Azteco ha lasciato dietro di sé molti misteri e manufatti. Generazioni di cacciatori di tesori hanno dato la caccia alle ricchezze inesplorate dell’antica civiltà. Questo è un genere molto popolare tra le slot machine.