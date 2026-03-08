76ª Viareggio Cup: il Signa entra nel girone 3, torneo a 24 squadre

Il Signa entra ufficialmente a far parte della 76ª Viareggio Cup. La formazione toscana è stata inserita nel girone 3, dove affronterà Sassuolo, Lucchese e Uyss New York, riportando così il raggruppamento a quattro squadre.

L’inserimento del Signa si è reso necessario dopo le problematiche legate alla concessione dei visti di uscita che hanno impedito la partecipazione di alcune formazioni africane inizialmente iscritte al torneo. In particolare non potranno prendere parte alla competizione le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua.

Il comitato organizzatore ha quindi provveduto a rimodulare la composizione dei gironi inserendo ulteriori squadre italiane. Con l’ingresso del Signa, la 76ª Viareggio Cup si svolgerà dunque con un format complessivo di 24 squadre, come inizialmente previsto. Il torneo prenderà regolarmente il via domani (lunedì 9 marzo).

