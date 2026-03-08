Pianese entusiasmante. Pineto battuto di misura e sesto risultato utile consecutivo

Al Comunale è decisivo Proietto che subentra e realizza un gol pesante

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi (43’ st Xhani), Bertini, Simeoni (1’ st Proietto), Martey; Ianesi (35’ st Peli), Tirelli (27’ st Balde); Fabrizi (43’ st Ongaro). A disposizione: Nespola, Reali, Colombo, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro. Allenatore: Birindelli.

PINETO (3-5-2): Tonti; Postiglione (25’ st El Haddad), Frare, Giannini; Baggi (38’ st Ienco), Pellegrino, Germinario, Nebuloso (25’ st Kraja), Borsoi; D’Andrea (38’ st Biggi), Vigliotti (38’ st Marrancone). A disposizione: Marone, Verna, Lombardi, Sabatelli, Di Lazzaro. Allenatore: Tisci.

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona (Lauri – Skura; IV ufficiale: Mattia Nigro di Prato; Operatore FVS: Massimiliano Starnini di Viterbo)

MARCATORI: 8’ st Proietto (PIA)

AMMONITI: Sussi, Germinario, Pellegrino, Frare, Balde

NOTE: Spettatori: 494. Incasso: €4.011. Recupero: 5’, 5’. Angoli: 4-2.

È un successo pesantissimo quello che la Pianese porta a casa al Comunale contro il Pineto. A decidere la sfida è una rete di Proietto, che porta le zebrette a quota 43 in classifica archiviando alla grande il tour de force. Ora una settimana senza gare ufficiali, con i bianconeri che torneranno in campo sabato 21 contro il Pontedera.

Il primo affondo è bianconero al 4’: bella combinazione tra Fabrizi e Ianesi che porta al cross quest’ultimo, il suo cross è però intercettato da Postiglione. Le zebrette continuano a spingere e al 17’ vanno al tiro con Bertini, la sua parabola però si alza di troppo. Al 21’ Martey sfonda a sinistra e fa partire un traversone insidioso a centro area a premiare l’inserimento di Tirelli, Frare però lo anticipa sul più bello. Sul susseguente corner la sfera a Gorelli che però non riesce ad indirizzare verso lo specchio. Il Pineto prova a alleggerire la pressione poco prima della mezz’ora con D’Andrea, il cui tiro dal limite termina a lato senza creare pericoli a Filippis. La prima frazione scorre via velocemente fino al 44’, quando la formazione di Birindelli sfiora per due volte il vantaggio: prima è Fabrizi a lottare su un pallone a centro area e a servire una palla morbida nella mischia, che dopo una deviazione va a colpire la parte alta della traversa. Sugli sviluppi dell’azione Bertini si impossessa della sfera e dopo aver saltato un uomo scarica un tiro ravvicinato su cui Tonti è però provvidenziale. Sono le ultime emozioni del primo tempo, che termina a reti bianche.

Nel secondo tempo la partita ricomincia sulla stessa falsariga e le zebrette all’8’ si provano a rendere pericolose con un calcio piazzato dalla destra, con Bertini che tocca all’indirizzo del neo entrato Proietto, il cui tiro a colpo sicuro è murato. È però il preludio al gol del vantaggio: due minuti più tardi, infatti, da una rimessa lunga proveniente dalla sinistra la sfera viene allontana proprio sui piedi di Proietto, che controlla la sfera e col mancino fa partire un fendente chirurgico che non lascia scampo a Tonti. I bianconeri non si fermano e continuano a spingere: al 24’ un pallone lungo arriva a Fabrizi, che con un gioco di prestigio controlla la sfera in due tempi e poi calcia di prima intenzione, ma la sua conclusione si alza leggermente sopra la traversa. Nuova offensiva bianconera al 33’: Martey fa partire uno spiovente da destra che viene impattato dal solito Fabrizi, il suo colpo di testa termina alto non di molto. Il Pineto ci prova poco dopo il quarantesimo con il tiro dal limite di Pellegrino, parato agevolmente da Filippis. Gli ospiti tentano il tutto per tutto e con Pellegrino al quarantacinquesimo sfiorano il pareggio, ma la sua girata termina di poco fuori. Nel recupero c’è spazio ancora per un affondo di marca bianconera: Peli sfonda sull’out sinistro e serve Balde, che deposita in rete da centro area. L’arbitro però segnale una posizione di fuorigioco, che vanifica tutto. Il risultato però non cambia più, ed è festa per la Pianese.

