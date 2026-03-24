Fiorentina a quota 9: aggancio a Juve e Milan in vetta all’albo d’oro

Un trionfo anche nei numeri: la Fiorentina conquista per la nona volta il Torneo di Viareggio, interrompendo un digiuno lungo 34 anni. L’ultimo successo risaliva infatti al 1992. Grazie alla vittoria in finale contro i croati del Rijeka (4-1 dopo i tempi supplementari), i viola raggiungono in vetta all’albo d’oro Juventus e Milan. La Fiorentina vanta però il maggior numero di finali disputate: 19, contro le 16 dei rossoneri e le 14 dei bianconeri. Subito alle spalle si colloca l’Inter, ferma a otto successi. Il trionfo del 2026 si aggiunge a quelli del 1966, 1973, 1974, 1978, 1979, 1982, 1988 e 1992, confermando il legame storico tra la Fiorentina e il torneo.

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