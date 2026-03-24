“Mi congratulo con tutti i ragazzi e con tutto lo staff del vivaio, dal direttore Angeloni a tutte le persone che ogni giorno lavorano al Rocco B. Commisso Viola Park e che sono gli artefici di questo prestigioso risultato”. Con queste parole il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha commentato, direttamente dagli Stati Uniti, il trionfo dei viola alla Viareggio Cup. Lo scorso anno, suo padre Rocco era presente allo stadio dei Pini-Bresciani in occasione della finale, in quel caso persa contro il Genoa. Ed è proprio al compianto patron, scomparso a gennaio, che il dg Alessandro Ferrari ha voluto rivolgere un pensiero speciale per la conquista della Coppa Carnevale. “La persona più contenta per questa vittoria sarebbe stato proprio lui – ha commentato Ferrari -. La coppa è dei ragazzi, che sono arrivati in fondo con un successo dopo l’altro. Loro l’hanno dedicata al presidente”.

L’articolo Fiorentina, un trionfo nel nome (e nel ricordo) di Rocco Commisso. “Dedicato a lui” proviene da Viareggio Cup.