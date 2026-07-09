Assemblea Lega B, novità e nomine

Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti.

In apertura il Presidente Paolo Bedin ha dato il suo benvenuto ai club arrivati e tornati in Lega B e ringraziato la città di Ascoli, insieme alla società con il Presidente Bernardino Passeri, per l’ospitalità alla presentazione del Calendario 2026/27. Comunicato anche l’avvio dell’iter per sostituire i ruoli vacanti nelle sei Commissioni interne della Lega Serie B.

Confermate dall’Assemblea le soste nelle date FIFA e il Boxing Day, nonché il medesimo format Playoff e Playout delle scorse stagioni che ora verrà proposto, come ogni anno, in Federazione per l’approvazione formale. Definite le suddivisioni dei due gironi di Primavera 2 Cisalfa Sport.

Ribadita la regola già inserita nel Codice di Autoregolamentazione, al fine di garantire pari condizioni alle tifoserie di tutte le squadre, di vietare la vendita agli ospiti di biglietti a prezzi maggiori rispetto a quelli applicati nella curva di casa.

Consiglio direttivo e vicepresidenza. Ricostituito il Consiglio Direttivo alla luce della decadenza dei membri le cui società di riferimento sono passati in altre categorie o, ancora, dove il ruolo di amministratore è cessato. I nuovi consiglieri eletti sono Rebecca Corsi (Vicepresidente e AD dell’Empoli FC), Carlo Costa (Vicepresidente del Fussball Club Südtirol), Francesco Dini (Presidente dell’US Cremonese) e Carlo Rivetti (Presidente del Modena FC), che si vanno ad aggiungere al Presidente del Mantova Filippo Piccoli, di quello del Catanzaro Floriano Noto e ai consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori. Eletto anche il nuovo Vicepresidente nella figura di Floriano Noto.

Illustrati all’Assemblea i risultati ottenuti nella visibilità audiovisiva per la stagione 25/26 con un incremento del 7% dell’ascolto medio rispetto alla 24/25; raggiunto un totale aggregato di oltre 2,1 milioni di audience per i playoff e playout. La base abbonati de LaB Channel, infine, è più che raddoppiata. Proposta e votata dall’Assemblea la predisposizione di una nuova Offerta al mercato non esclusiva per il pacchetto in chiaro di una partita ogni giornata del campionato.

Aggiornata l’Assemblea sulla riattivazione di B4People, la società di scopo dedicata al Terzo settore e alle progettualità ESG che la Lega ha inteso rimettere al centro della propria attività, che sarà finanziata dal Fondo Ammende e dall’intercettazione di contributi esterni di settore.

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