Precampionato, Emanuele Vassalli tira le somme della preparazione atletica

Il preparatore atletico ha parlato del lavoro svolto: “Soddisfatti di quanto fatto ma la strada è ancora lunga”

“Le impressioni sono più che positive. Dopo un inizio graduale, in cui abbiamo conosciuto i ragazzi, abbiamo alzato i carichi di lavoro. Abbiamo chiuso un mese intenso fatto di allenamenti duri ma siamo soddisfatti”. A parlare è Emanuele Vassalli, preparatore atletico della Pianese, che, ormai a ridosso dell’inizio del campionato, tira le somme sul lavoro svolto finora. “Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare. Tuttavia, sia dalla partita di Coppa con il Pontedera che dall’amichevole con la Ternana, sono arrivati segnali positivi”.

“Non è semplice lavorare, né giocare, con certe temperature – aggiunge Vassalli – ma nonostante tutto siamo riusciti a portare a termine un buon lavoro. La linea da seguire per il campionato sarà questa. Siamo fortunati ad aver trovato un gruppo di ragazzi coeso sia in campo che fuori”. “Devo dire che Piancastagnaio è il luogo ideale per creare gruppi così affiatati. Chi sceglie questa piazza sa che l’unico modo in cui possiamo raccogliere i nostri obiettivi è attraverso il duro lavoro” conclude infine Vassalli.

