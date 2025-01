Si chiude il 2024, il bilancio di Cangi: “Anno estremamente positivo, ma non dobbiamo accontentarci”

Il direttore sportivo bianconero ripercorre l’anno solare delle zebrette, dalla vittoria del campionato di Serie D al gran girone di andata tra i professionisti

In casa Pianese il 2024 verrà ricordato a lungo. Un anno solare che ha portato in dote la promozione in Serie C e una prima parte di stagione tra i professionisti da incorniciare, in cui le zebrette sono state capaci di andare oltre ogni pronostico.

A tracciare il bilancio di fine anno è stato il direttore sportivo Francesco Cangi: “Abbiamo cominciato questo anno in Serie D – esordisce –, davanti a noi avevamo sei mesi per provare a conquistare la promozione e ce l’abbiamo fatta. Sono stati mesi impegnativi ma che ci hanno dato grande soddisfazione; ricordo ancora oggi la vittoria di Seravezza, che ha coronato nel migliore dei modi un risultato di prestigio per tutti noi. In estate – prosegue Cangi – è stato fatto un grande lavoro per ripartire i primi di luglio nella nuova avventura in Serie C e anche questa prima parte di stagione ci ha visto fare molto bene sotto tutti i punti di vista. È stato pertanto un anno molto positivo calcisticamente; sono molto contento di dove siamo adesso e di come abbiamo affrontato il campionato fino ad oggi. Dobbiamo però guardare avanti e non accontentarci”. La Pianese vuole cominciare nel migliore dei modi anche il 2025. “Ci metteremo subito al lavoro per cercare di consolidare quanto fatto fino ad oggi e migliorarci. Dovremo lavorare pensando una partita alla volta, perché davanti a noi avremo un girone di ritorno molto difficile. Fortunatamente – aggiunge il diesse bianconero – possiamo contare sull’appoggio della società, sull’apporto di uno staff che lavora 24 ore su 24 e su un gruppo di giocatori che sta dimostrando il proprio valore. Ci sono tutti i fattori per lavorare nel modo giusto”.

Cangi conclude ringraziando e sottolineando l’importanza del pubblico della Pianese, anch’esso cresciuto esponenzialmente in un 2024 che verrà ricordato per i sold-out nelle partite casalinghe contro il Perugia e la Ternana: “Siamo riusciti a far crescere un grande entusiasmo in tutta Piancastagnaio ed è nato anche un gruppo di tifosi che ci segue in tutti i campi. La nostra è una piccola realtà ma i tifosi ci hanno seguito dappertutto, persino in Sardegna. Ci tengo a ringraziarli per la loro vicinanza, siamo contenti di avergli regalato delle soddisfazioni. Il loro calore si sente e noi cerchiamo di portarlo in campo ogni volta”.

