La formazione bianconera si prepara alla trasferta di venerdì in Veneto

È cominciata una nuova settimana di allenamenti in casa Pianese. Le zebrette sono tornate al lavoro con l’obiettivo di mettersi alle spalle la sconfitta casalinga contro il Pontedera. L’occasione per riscattarsi però è già dietro l’angolo: venerdì 4 aprile, infatti, i bianconeri saranno di scena a Legnago (stadio “Mario Sandrini”, ore 20.30) per affrontare il Legnago Salus, nella partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C NOW.

Nella seduta odierna, la squadra ha lavorato agli ordini di mister Alessandro Formisano e del suo staff focalizzandosi da subito sull’impegno di venerdì sera. Assente Mattia Polidori, ancora alle prese con il suo percorso di recupero.

L’articolo Riparte la settimana di allenamenti. La Pianese punta già al Legnago proviene da U.S. Pianese.