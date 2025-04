In vista della partita Ternana-Pianese (stadio “Libero Liberati”, ore 18), valevole per la trentasettesima giornata di campionato, mister Alessandro Formisano ha convocato 23 giocatori. Oltre al lungodegente Daniel Frey, non saranno della sfida Niccolò Nardi e Simone Nicoli. Rientra Mattia Polidori ed è recuperato anche Lorenzo Da Pozzo. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Boer, Filippis, Reali

Difensori: Chesti, Ercolani, Indragoli, Masetti, Pacciardi, Pietrosanti, Polidori

Centrocampisti: Bacchin, Barbetti, Colombo, Da Pozzo, Ferretti, Marchesi, Proietto, Simeoni

Attaccanti: Falleni, Mastropietro, Mignani, Spinosa, Xhani

L’articolo I convocati di Ternana-Pianese proviene da U.S. Pianese.