La trasferta di Legnago si avvicina, Ercolani: “Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani”

Il centrale difensivo bianconero ha fatto il punto della situazione in vista della sfida di venerdì sera

La Pianese vuole tornare a fare risultato per interrompere l’emorragia di due sconfitte consecutive e conquistare quei punti che potrebbero valere l’accesso ai playoff, un traguardo che sarebbe ulteriormente storico dopo quello già archiviato della matematica salvezza. Per le zebrette all’orizzonte c’è la trasferta contro il Legnago Salus, attuale fanalino di coda a caccia di punti salvezza. Per Luca Ercolani il diktat è quello di invertire la rotta: “Siamo stati molto rammaricati dopo l’ultima partita, ma abbiamo avuto il tempo necessario per riordinare le idee, confrontarci e rimetterci a lavoro. Questi sono stati giorni di allenamento molto positivi, ci stiamo preparando nel miglior modo per questa trasferta. La sfida contro il Legnago – spiega il centrale bianconero – richiederà attenzione sotto vari punti di vista, soprattutto quello mentale. In settimana abbiamo lavorato molto sull’aspetto dell’atteggiamento. Sarà una partita da non sottovalutare, probabilmente sarà una delle più difficili che ci aspetteranno nell’ultimo periodo e quindi dovremo essere concentrati al massimo per portare il risultato a casa”.

Contro i veneti sarà la prima delle quattro gare restanti di regular season, in cui la Pianese farà di tutto per provare a consolidare la zona playoff. “Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Ci aspettano quattro partite contro squadre molto preparate e tutte e quattro con ambizioni diverse, molto motivate. Dovremo essere bravi almeno a pareggiare le motivazioni delle altre, ma sono certo che lo faremo perché abbiamo un obiettivo forte nella nostra testa e daremo il massimo per raggiungerlo”. È ancora presto per un bilancio definitivo: “Mi piacerebbe stilarlo alla fine – spiega –. Al momento posso dire di essere soddisfatto, ma non ancora totalmente, perché sia a livello personale che di squadra abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Adesso – conclude Ercolani – lascio parlare il campo, tra qualche settimana spero di potermi esprimere in maniera ancora più completa”.

L’articolo La trasferta di Legnago si avvicina, Ercolani: “Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani” proviene da U.S. Pianese.