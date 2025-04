Pianese-Arezzo, le info sui biglietti

L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di domenica 27 aprile 2025, in cui le zebrette affronteranno l’Arezzo nella 38ª giornata del campionato di Serie C NOW 2024/25, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 16:30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.

PREZZI:

• Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita

• Tribuna = 15 euro + prevendita

• Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita

• Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita

• Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita

I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 26 aprile 2025 al costo di 15 euro più i diritti di prevendita. I residenti nella provincia di Arezzo potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente nel settore ospiti.