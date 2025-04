I bianconeri si preparano alla sfida casalinga di sabato contro la formazione abruzzese

Il bel successo in terra veneta contro il Legnago Salus ha consentito alla Pianese di invertire la rotta e raggiungere quota 50 punti in classifica. Le zebrette sono momentaneamente dentro alla zona playoff e con tre giornate ancora da disputare servirà il massimo sforzo per consolidare il posizionamento all’interno della griglia che consentirà di accedere alla post season. Intanto, questo pomeriggio la squadra si è ritrovata per cominciare a preparare la sfida di sabato 12 aprile contro il Pineto (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 15), valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C NOW. Agli ordini di mister Alessandro Formisano e del suo staff, la squadra ha effettuato una sgambata a gruppi divisi con la formazione Primavera, che sabato ha concluso il suo torneo. Lavoro di recupero per i calciatori scesi in campo venerdì sera a Legnago, mentre il resto ha svolto una seduta integrativa. Assenti gli infortunati Mattia Polidori e Daniel Frey.

L’articolo Tre gare al termine della stagione. La Pianese riparte in vista del Pineto proviene da U.S. Pianese.