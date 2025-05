La Pianese getta il cuore oltre l’ostacolo: vittoria per 1-0 a Pineto e il sogno può continuare

Successo strepitoso per la squadra di Formisano che conquista così un traguardo storico: l’accesso al secondo turno dei playoff

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, De Santis (20’ st Marafini), Ingrosso, Borsoi; Schirone (20’ st Pellegrino), Amadio (42’ st Fabrizi), Germinario; Tunjov (20’ st Chakir), Gambale (29’ st Lombardi), Bruzzaniti. A disposizione: Marone, Barretta, Giannini, Stambolliu, Ienco, Marrancone, Nebuloso, Gatto, Hadziosmanovic. Allenatore: Tisci.

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Ercolani (38’ st Polidori), Pacciardi, Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (38’ st Colombo), Chesti; Marchesi (45’ st Indragoli); Bacchin, Mignani. A disposizione: Filippis, Reali, Mastropietro, Xhani, Nardi, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Falleni. Allenatore: Formisano.

ARBITRO: Zago di Conegliano (Landoni-Pasqualetto; IV ufficiale: Castellone di Napoli; VAR: Dionisi de L’Aquila; AVAR: Sacchi di Macerata).

MARCATORI: 15’ st Marchesi (PIA)

AMMONITI: Schirone, Simeoni, Chakir, Chesti, Borsoi

NOTE: Recupero: 0’, 5’. Angoli: 3-4.

È una Pianese superlativa quella vista al Pavone Mariani, capace di espugnare il campo del Pineto e conquistare l’accesso al secondo turno dei playoff. Una partita che le zebrette hanno saputo gestire per quasi tutti i 90 minuti, subendo raramente e concedendo pochissime occasioni agli avversari. Adesso, però, non ci sarà nemmeno il tempo per festeggiare: mercoledì si torna subito in campo, questa volta all’Adriatico-Cornacchia, contro il Pescara, classificatosi quarto al termine della stagione regolare.

I primi movimenti offensivi sono biancoazzurri, con Borsoi che già al 1’ piazza un traversone basso nel cuore dell’area di rigore. La Pianese prova a rispondere e al 7’ è Marchesi a scoccare un tiro da posizione leggermente defilata, senza però trovare lo specchio della porta. Al 9’ è Tonti a superarsi, respingendo la conclusione ravvicinata di Marchesi, arrivata dopo una bella azione insistita di Bacchin sulla destra. Al quarto d’ora è Mignani a provarci col sinistro da fuori area, ma la sfera termina alta. I bianconeri continuano a spingere e al 25’ sfiorano la rete con Bacchin che, ben servito in area di rigore al termine di un triangolo con Mignani e Chesti, calcia di pochissimo a lato col mancino. Il Pineto tenta la replica, ma il destro a giro di Schirone viene respinto da Pacciardi, ben appostato sulla linea di porta. Ancora zebrette pericolose poco prima della mezz’ora, con Mignani che è bravissimo a difendere la sfera e a servire a rimorchio Simeoni. Il tiro del capitano, però, è fuori misura. Al 34’ Bacchin si conquista un calcio di punizione da posizione pericolosa, ma il tentativo di Proietto, incaricato della battuta, viene vanificato da un fallo fischiato a palla lontana. I ragazzi di Formisano continuano a spingere, ma i biancoazzurri fanno buona guardia. Il primo tempo, senza recupero, termina sullo 0-0.

Pronti, partenza, via: è Boer a compiere un vero e proprio miracolo, schermando Schirone che, da due metri, aveva calciato a botta sicura. Ancora Pineto pericoloso, ma stavolta è Chesti a salvare sulla linea dopo la torre di Gambale al 3’ della ripresa. I toscani rispondono al 6’ con Bacchin che slalomeggia sulla destra e serve al centro Mignani, anticipato però da un difensore avversario. La Pianese continua a spingere dalla destra con Da Pozzo e Bacchin che dialogano bene, ed è proprio quest’ultimo a calciare, ma la difesa respinge ancora. Al 14’ Marchesi fa partire un cross tagliato sul quale Bacchin non arriva per una questione di centimetri. Il gol arriva alla mezz’ora di gioco: Mignani serve bene Marchesi, che è bravissimo a entrare in area di rigore e a battere Tonti per lo 0-1. La Pianese continua ad attaccare e al 27’ della ripresa è Da Pozzo a rendersi protagonista di una bella azione personale, servendo Chesti che, da dentro l’area di rigore, manda a lato di poco. Al 34’ arriva la rete del raddoppio ospite firmata da Mignani, ma la bandierina del guardalinee è alta e annulla tutto. La VAR interviene e conferma la decisione: fuorigioco. I biancoazzurri cercano con insistenza il pareggio, ma i bianconeri si difendono con ordine. Al 39’ il Pineto trova il gol con Chakir, ma l’arbitro annulla per un fallo subito da Masetti in area di rigore. Nel finale gli abruzzesi continuano a spingere, ma la squadra di Piancastagnaio si chiude bene e prova a pungere in contropiede. Al 47’ è Colombo a scaricare un gran destro che si stampa sul palo, lasciando la partita sullo 0-1. Brividi fino all’ultimo, ma la diga bianconera resiste e al 95’, dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine: la Pianese conquista così il passaggio del turno.

Credit foto: Andrea Iommarini – Pineto Calcio

L'articolo La Pianese getta il cuore oltre l'ostacolo: vittoria per 1-0 a Pineto e il sogno può continuare proviene da U.S. Pianese.