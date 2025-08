In vendita i biglietti per l’amichevole contro il Follonica Gavorrano

L’Us Pianese informa che sono in vendita i biglietti per la sfida Pianese-Follonica Gavorrano, test amichevole in programma giovedì 7 agosto 2025 alle ore 18:00 allo stadio Comunale di Piancastagnaio. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. La società informa che per l’occasione sarà aperta soltanto la Tribuna.

PREZZI:

• Intero = 10 euro compresi i diritti di prevendita

• Ridotto (Under 14) = 5 euro compresi i diritti di prevendita

La società precisa inoltre che gli abbonamenti stagionali già sottoscritti non danno diritto all’accesso a questa amichevole, né alle successive.

ACCREDITI STAMPA:

Le richieste di accredito da parte di giornalisti, fotografi e operatori dovranno pervenire all’indirizzo mail tvstampa@uspianese.it almeno 24 ore prima della partita.

Sono richiesti:

1. Nome e cognome del giornalista, fotografo o operatore accreditato;

2. Fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (o fotocopia del documento d’identità dell’operatore da accreditare);

3. Carta intestata dell’organo di informazione per cui l’accreditato svolge la propria attività, a firma della Segreteria di Redazione o del Direttore.