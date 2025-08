Luca Ercolani rinnova con la Pianese

Il difensore centrale arrivato a gennaio dal Foggia si lega alle zebrette per altri due anni

L’US Pianese è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con Luca Ercolani, che si lega ai colori bianconeri con un contratto fino al 2027. Il difensore centrale, arrivato a Piancastagnaio a gennaio 2025 dal Foggia, si è distinto per la sua professionalità e il rendimento fatto registrare in campo, nelle 18 presenze complessive messe a referto tra campionato e playoff, in cui ha mostrato grandi doti di leadership e attaccamento. La società augura a Luca un buon lavoro e le migliori soddisfazioni con la maglia bianconera.

