Arezzo-Lodigiani 2-0: Buon test per gli amaranto a Rigutino

AREZZO-LODIGIANI 2-0

AREZZO (4-3-3): Trombini (30’st Galli); Sani, Gilli, Gigli (30’Arena), Coccia; Ferrara (30’st Shaka), Guccione (30’st Iaccarino), Chierico; Pattarello, Ravasio, Tavernelli (30’Varela). All.Bucchi

LODIGIANI (4-3-3): Grujicic (1’st Brusca); Paolelli (33’st Fanali), Farini (30’st Moretta), Sini (38’st Guccione), Pulcini (1’st Polucci); Spinozzi (38’Pasquali), Ruggeri (35’Milana), Frediani (14’st Cerenza); Lancioni (14’st Marchegiani), Marchegiani (1’st Zitelli), Bauco (24’st Venturi). All.Campolo

RETI: 3’Chierico (A), 35’st Pattarello (A)

ARBITRO: Curcio di Siena, Assistenti Benedetti e Innocenzi di Foligno

NOTE: Ammonito Ruggeri (L)

RIGUTINO – Si è concluso con il successo dell’Arezzo per 2-0 il test amichevole disputato a Rigutino contro la Lodigiani. Dopo una mattinata piovosa, le due squadre si sono affrontate sotto un cielo sereno e davanti a una cornice di pubblico significativa, che ha accompagnato con calore l’intera durata dell’incontro. Gli amaranto sono passati in vantaggio al 3’ grazie al gol di Chierico, bravo a finalizzare un’azione insistita sviluppata sulla corsia di destra. Proprio da quella zona sono arrivate le occasioni più pericolose: al 6’ Pattarello ha colpito il palo con una conclusione dal vertice alto dell’area, mentre al 10’ Tavernelli ha impegnato il portiere avversario con una staffilata centrale deviata in corner. La Lodigiani si è fatta vedere al 35’ con un tiro controllato senza difficoltà da Trombini. Prima dell’intervallo, Arezzo ancora pericoloso con Ferrara. Nella ripresa, girandola di cambi e raddoppio amaranto firmato da Pattarello, che ha coronato una prestazione vivace con il gol del definitivo 2-0.

La squadra osserverà un giorno di riposo nella giornata di lunedì 4 agosto. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 5 a Rigutino, con una doppia seduta.