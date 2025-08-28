Lorenzo Coccia approda a Piancastagnaio: il difensore è un nuovo giocatore bianconero

Il terzino classe 2002 arriva dall’Arezzo in prestito

Lorenzo Coccia è un nuovo calciatore della Pianese. Lo comunica la società dell’U.S. Pianese, lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Arezzo per il prestito del difensore. Nato ad Alatri (FR) nel 2002, Coccia muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Frosinone e proprio in gialloazzurro trova la sua prima presenza in prima squadra in Serie B nella stagione 2020/21. Dopo un fugace passaggio a Siena, arriva al Follonica Gavorrano in Serie D, nel girone E, dove raccoglie 35 presenze, 2 gol e 1 assist. Nel 2022 il Modena lo acquista e lo gira in prestito alla Carrarese nel girone B di Serie C; l’anno successivo viene nuovamente ceduto in prestito, questa volta all’Arezzo, sempre in Serie C. Proprio in amaranto ha disputato anche la stagione appena conclusa. Nelle tre stagioni passate in Toscana colleziona 79 presenze, condite da 1 rete e 2 assist.

Adesso per Coccia si apre un nuovo capitolo a Piancastagnaio. La società bianconera, nell’accoglierlo nella famiglia delle zebrette, gli fa il suo migliore in bocca al lupo.

