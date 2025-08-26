Il programma settimanale della squadra verso la partita di domenica contro il Carpi

Una partenza con il piede giusto quella ingranata dalla Pianese, che sul difficile campo dell’Ascoli ha battagliato e conquistato un punto meritato al termine di una sfida che alla vigilia si presentava molto impegnativa. Dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, questo pomeriggio la formazione bianconera si è ritrovata a Piancastagnaio per cominciare a preparare la sfida di domenica 31 agosto contro il Carpi, in programma alle ore 18:00, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi e che coinciderà con l’esordio tra le mura amiche. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli, la squadra ha sostenuto un lavoro incentrato sulla ripresa fisica, con la concentrazione rivolta già alla preparazione del match di domenica.

Il gruppo bianconero sosterrà allenamenti pomeridiani nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, mentre sabato spazio alla rifinitura mattutina che anticiperà la partita contro il Carpi.

L’articolo Squadra di nuovo in campo. La Pianese riprende le sedute in vista dell’esordio casalingo proviene da U.S. Pianese.