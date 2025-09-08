La settimana delle zebrette prima della sfida casalinga con la Sambenedettese

Messa in archivio la prima e convincente vittoria stagionale sul campo della Torres, a Piancastagnaio si pensa già alla prossima sfida: sabato 13 settembre, alle ore 15:00, al Comunale arriverà la Sambenedettese, per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Dopo una domenica di rientro per smaltire le fatiche della trasferta sarda, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio per riprendere il lavoro in vista del secondo appuntamento interno della stagione. Agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, il gruppo bianconero ha ricominciato a faticare per arrivare nel migliore dei modi all’impegno di questo sabato.

La squadra sarà attesa da un allenamento pomeridiano anche domani, mentre mercoledì è prevista una doppia seduta. Giovedì i bianconeri svolgeranno una sessione pomeridiana, venerdì sarà infine la volta della rifinitura mattutina per avvicinarsi al meglio alla gara.

L’articolo Dopo i tre punti conquistati in Sardegna, la Pianese pensa già alla prossima sfida proviene da U.S. Pianese.